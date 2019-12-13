"Замок света", ведьмы в Бильбао и Чаплин в Нанте

Рубрика «Рандеву»: наиболее интересные культурные события недели.

Базелиц, Рихтер, Польке и Кифер - четыре всемирно известных немецких художника, чей вклад в изобразительное искусство Германии уникален. Они заложили основы своей славы ранними работами в 1960-х, в десятилетие перемен, потрясений и утопий, реакции и восстаний. Картины этой четверки впервые представлены в рамках одной выставки в музее Дайхторхаллен в Гамбурге, которая открыта для посетителей до 5 января.

Эдинбургский замок превратился в Замок света. Истории героев прошлого, мифы и легенды проецируются на его стены под звуки шотландской музыки. Впечатляющие изображения и потрясающие световые инсталляции рассказывают о тысячелетней истории замка. Это магическое представление для всей семьи можно увидеть в течении этой и следующей недели в Эдинбурге.

Римский оперный театр представляет "Сицилийскую вечерню" Джузеппе Верди. Опера основана на исторических событиях XIII века. Сицилия восстает против Карла Анжуйского, сына французского короля. Это рассказ о любви Елены и Арриго, который погибает в жестоком сражении сицилийцев против французских захватчиков.

Видеоинсталляция Джесси Джонс в Музее Гуггенхайма в Бильбао в Испании о рассказывает о ведьмах, как о символе в западной истории, их влиянии на поэзию и политику. Ирландская художница делает акцент на феминизме и проблемах женщин. Помощь в создании видеоработы оказала актриса из Ирландии Олуэн Фуэр. Они представляют историю Страны басков, где в 16-17 веках Инквизиция проводила охоту на ведьм и жестоко преследовала еретиков. Мультимедийную инсталляцию "Jesse Jones: Tremble tremble" можно увидеть в Музее Гуггенхайма в Бильбао до 1 марта.

Уже в 1915 году Чарли Чаплин был международным культурным феноменом. Такие артисты как Фернан Леже, Марк Шагал, Ман Рэй, Сальвадор Дали восхищались английским комиком. Экспозиция в Нанте во Франции рассказывает о влиянии, которое Чарли Чаплин и его фильмы оказали на представителей авангарда. Выставка под названием "Чарли Чаплин глазами авангардистов" открыта до 3 февраля в Художественном музее Нанта.