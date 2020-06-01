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"Дамский замок" ждёт кавалеров

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Замок Шенонсо (Франция)
Замок Шенонсо (Франция)   -   Авторское право  AFP
 Марфа Васильева
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Один из самых популярных замков на Луаре - Шенонсо - снова открыл двери туристам после двух с половиной месяцев. Построенный в XVI веке и прозванный "дамским замком", Шенонсо повидал многих европейских монархов, был излюбленным местом праздников и охоты Франциска I, Дианы де Пуатье, Екатерины Медичи. Маски и необходимость соблюдать дистанцию не помешали первым посетителям насладиться его красотой.

"Для нас дни посещений и расписание на июнь - это тест, чтобы понять, как нам работать в новых условиях и проверить составленный нами маршрут визита", - говорит Каролин Даррас, представитель дирекции Шенонсо.

Двигаться можно строго в указанном направлении. Несколько особо узких комнат закрыты для посещения, но ими можно полюбоваться через окно. На кухне замка могут теперь разместиться лишб 10 визитёров.

"Что касается состава нашей публики, то Шенонсо - вместе с Шамбором - это излюбленные достопримечательности иностранцев, - продолжает Каролин Даррас, - обычно 50 % составляли французы и 50 % - гости со всего света. С учётом закрытых границ и прочих сложностей, мы этим летом рассчитываем на всплеск внутреннего туризма".

Обычно в выходные на Троицу Шенонсо посещали до 7 тысяч человек, в этом году их было несколько сотен. Главный конкурент "дамского замка" - Шамбор - открывается 11 июня.

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