Rendez-vous: самые знаковые выставки Европы

Выставка "Фантастические женщины" (Fantastische Frauen) — женский вклад в сюрреализм. Они, в отличие от своих коллег-мужчин, ставят под сомнение существующую ролевую модель своего пола и ищут новые прообразы женской идентичности.

Около 260 впечатляющих картин, работ из бумаги, скульптур, фотографий и фильмов от 34 художников можно увидеть в галерее Schirn во Франкфурте-на-Майне до 24 мая.

Клаудия Андухар — швейцарский фотограф и активист с бразильскими корнями. Она посвятила свою жизнь фотоискусству и защите Яномами, одной из крупнейших коренных групп Бразилии, живущей в тропических лесах Амазонки на границе с Венесуэлой. С тех пор, как в начале 1970-х годов на их территории было найдено золото, их культура находится под серьезной угрозой, а их права человека регулярно нарушаются.

Ретроспектива "Клаудия Андухар. Борьба Яномами" проходит в "Фонде современного искусства Картье" в Париже до 10 мая.

Впервые за несколько столетий стены Сикстинской капеллы в Ватикане увешаны гобеленами руки мастера эпохи Возрождения Рафаэля. Выставка приурочена к 500-летию со дня смерти итальянского живописца.

Папа Лев X поручил Рафаэлю разработать дизайн гобеленов в 1515 году. Шедевры размером 5 на 4 метра сделаны из шелка, шерсти, а золотые и серебряные нити были изготовлены в Брюсселе известным ткачом Питером ван Эльстом.

Уникальную выставку в Сикстинской капелле можно посетить до 23 февраля.

Ян ван Эйк - один из величайших художников своего времени. Эта ретроспектива предлагает взгляд изнутри на фламандского мастера XV века и то, как его работа помогла проложить путь к возрождению.

На выставке представлены только что отреставрированные внешние панели "Гентского алтаря", а также работы других современных художников из Германии, Франции, Италии и Испании.

"Ван Эйк: Оптическая революция" в Музее изобразительных искусств Гента до конца апреля.

Знаете ли вы, что испанский художник-сюрреалист Пабло Пикассо любил работать с бумагой? Он использовал бумагу в очень свободном стиле, он жег ее и делал ее трехмерной.

Выставка "Пикассо и бумага" собрала 300 работ, охватывающих 80-летнюю карьеру художника. Взглянуть на них можно в лондонской Королевской Академии Искусств до 24 апреля.