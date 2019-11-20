Крупнейшие выставки Европы

К своему 200-ому юбилею музей Прадо в Мадриде предлагает публике необычную выставку Гойи. Впервые будут показаны вместе более 300 рисунков прославленного художника. Цель выставки - подчеркнуть современность, оригинальность и независимость графического наследия Гойи.

Рисунки были взяты как из собственных владений Прадо, так и из частных и государственных коллекций по всему миру. Результатом является хронологический обзор работ художника, который включает в себя рисунки из всех периодов его карьеры, от итальянских набросков до графических работ, которые были созданы в Бордо.

Выставка под названием "Останется только моя сила воли" продлится до 16 февраля.

Французские фотографы Пьер и Жиль создали портреты нескольких поколений знаменитостей, от Нины Хаген до Боя Джорджа, от Сержа ГенсбУра до Мадонны.

На своей последней выставке в парижском Cité de la Musique они демонстрируют около ста самых известных портретов, некоторые из них показаны впервые. Эта выставка под нвазванием "Фабрика кумиров" была задумана как музыкальная и визуальная инсталляция. На ней представлены как фото-картины Пьера и Жиля, так и более двухсот объектов из мастерской фотографов, а также обложки альбомов и видео-клипы.

Выставка будет открыта до 23 февраля.

Современная галерея Тейт в Лондоне в рамках бесплатной годичной выставки показывает работы венгерской андерграудной художницы, преподавателя и куратора Доры Маурер. Зрители смогут увидеть свыше 35 ее работ, в том числе графику, фотографии, фильмы и картины.

Выставка, охватывающая более пяти десятилетий карьеры Маурер, подчеркивает концептуальный и экспериментальный подход автора к созданию произведений и работе в разных жанрах.

Эта самая крупная в Великобритании выставка художницы продлится до 5 июля.