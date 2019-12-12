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Великобритания

Куда ведут Великобританию лейбористы?

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  Ольга Кепински 
Куда ведут Великобританию лейбористы?
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Само их название означает "труд". Лейбористы всегда считались партией малообеспеченных рабочих семей. Профсоюзное движение изначально было фундаментом лейбористской партии, обеспечивающим ее финансированием, политическими идеями и поддержкой.

И нынешний лидер лейбористов — ранее бывший активным профсоюзным деятелем — Джереми Корбин начал продвигать свои социалистические идеи еще в школе, не отходя от них в будущем, несмотря на взлеты и падения.

Под его руководством с сентября 2015 года партия достигла рекордного уровня членства. Но умеренные лейбористы обеспокоены тем, что жесткая политика левого крыла, интересы которого представляет Корбин, начинает подавлять центристскую. В связи с этим некоторые из них решили покинуть партийные ряды, чем только укрепили позиции Корбина внутри движения.

Политика лейбористов основана на двух главных идеях: повышение значения роли государства и защита прав трудящихся.

В частности, они выступают за национализацию железных дорог и ряда коммунальных услуг, а также за существенное увеличение государственных расходов в интересах "большинства, а не меньшинства", как гласит их лозунг.

Что явно воодушевило молодых избирателей, но не предпринимателей, опасающихся, что страна перестанет быть конкурентоспособной и обременит себя огромного размера долгами.

Лейбористы также подверглись критике из-за ее неспособности бороться с антисемитизмом.

Британские еврейские организации обратились к партии и лично Джереми Корбину с открытым письмом, называя его "олицетворением антисемитской политической культуры, основанной на навязчивой ненависти к Израилю".

Корбин отверг все обвинения.

"Брексит" остается главной головной болью лейбористов. Многие их сторонники в провинции поддержали выход страны из состава ЕС, но в крупных городах, где лейбористы также очень популярны, в основном проголосовали против

Опасения отчуждения одной из сторон заставят лидера лейбористов пересмотреть сделку с Брюсселем, которая будет вынесена в последствии на референдум.

Сам Корбин обещает держать нейтралитет на голосовании.

Лейбористы намерены бороться за получение абсолютного большинства на выборах, в этом случае для формирования правительства им понадобится поддержка партий-противников "брексита". Союз, который оппоненты называют "коалицией хаоса".

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