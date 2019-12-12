"Рэй" - иероглиф 2019 года в Японии

Символом 2019 года в Японии, по результатам традиционного общенационального голосования, стал иероглиф «рэй», значение которого «порядок», «гармония», «красота».
Ежегодно 12 декабря, в День кандзи, в расположенном в древней японской столице Киото Храме Чистой Воды проходит церемония объявления и начертания иероглифа года. Японское общенациональное телевидение транслирует ее в прямом эфире.
Выбранный символом этого года иероглиф «рэй» - первый знак названия эры Рэйва («Порядок и гармония»), которая началась с восшествием на престол 1 мая нового императора Японии Нарухито.
Желающие могли принять участие в выборе иероглифа года на специальном сайте в Интернете, по почте или опустив бюллетень в одну из урн для голосования, которые в преддверии Дня кандзи устанавливаются в книжных магазинах по всей Японии. В бюллетенях участники голосования поясняют, почему отдали предпочтение выбранному ими иероглифу.
Лист японской бумаги «васи» с иероглифом «рэй» будет выставлен на всеобщее обозрение в главном здании Храма Чистой Воды до конца декабря, после чего его поместят в специальный музей, где хранятся листы с иероглифами, которые были выбраны символами предыдущих лет.
В 2018-м символом года стал иероглиф «сай» («бедствие, несчастье»), потому что Япония пострадала от нескольких сильных тайфунов, землетрясений и наводнений.
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