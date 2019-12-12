Индия изменяет закон о гражданстве

Депутаты парламента Индии одобрили законопроект, дающий право на получение гражданства мигрантам из Пакистана, Бангладеш и Афганистана. Однако его положения не распространяются на мусульман.

Власти страны полагают, что внесение изменений в законодательство о гражданстве поможет защитить представителей меньшинств, подвергающихся преследованиям в соседних государствах.

Однако критики убеждены, что законопроект дискриминационный и противоречит положениям индийской конституции.

Во время рассмотрения законопроекта в северо-восточных регионах Индии вспыхнули протесты. Местные жители опасаются притока большого числа мигрантов после принятия поправок.

В ряде городов штата Ассам был введен комендантский час. На улицах появились армейские подразделения для предотвращения беспорядков.