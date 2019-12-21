Число жертв протестов растёт

В Индии уже два десятка человек стали жертвами столкновений между органами правопорядка и манифестантами, выступающими против новой редакции закона о гражданстве страны.

В субботу сотни женщин устроили сидячую акцию протеста против этого документа в Гувахати, крупнейшем городе штата Ассам.

Новая версия закона должна упростить получение индийского гражданства для немуслуьман, которые живут в соседних исламских странах и подвергаются на родине преследованиям на религиозной почве.

Возмущение высказали мусульмане, которые усмотрели в нём нарушение светских принципов конституции и равенства всех конфессий перед законом. Свои претензии — у жителей восточных штатов, которые опасаются массового притока беженцев из Бангладеш.

Протесты периодически перерастают в беспорядки. В ряде районов введён режим чрезвычайной ситуации, во многих крупных городах, в том числе столице, отключали интернет.