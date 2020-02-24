Трамп в Индии: визит ценой в 3 млрд долларов

Не счесть артистов и танцоров, приветствовавших американского президента, который прибыл в Индию с государственным визитом.

Двухдневная поездка в самую большую демократию мира началась с "живых картин", которые были разыграны фольклорными коллективами, как подчеркивает ТАСС, на всем протяжении 22-километрового марштрута следования кортежа Трампа в город Ахмадабад, на стадион, где индийский премьер и руководитель администрации США выступили с приветственными речами.

Как с иронией отмечает The Associated Press, такого "масштабного предвыборного митинга сторонников у Трампа еще не было".

Американский лидер заявил, что во вторник он планирует подписать сделку о поставках Индии военных вертолетов и другой боевой техники на общую сумму 3 млрд долларов.