Механика монстров Рамбальди

Выставка "Механика монстров" отдает дань уважения итальянскому мастеру спецэффектов Карло Рамбальди. Художник, скончавшийся в 2012 году, считается настоящим гением в области создания чудовищ. Он получил три "Оскара" за свою работу.

Все началось с итальянского фильма 1957 года "Кровь дракона" (по мотивам легенды о Зигфриде), а продолжилось в Голливуде. За создание персонажей фильмов "Кинг-Конг", "Чужой" и "Инопланетянин" Рамбальди был награжден Американской киноакадемией.

У его отца была мастерская по ремонту велосипедов, позже превратившаяся в мастерскую по ремонту мотоциклов. Если вы потратите минуту, чтобы взглянуть на то, что находится внутри монстров Рамбальди, то поймете, что все началось с помощи отцу. Внутри каждого чудовища всегда есть что-то, напоминающее велосипед. Клаудио Либеро Пизано Куратор

Создание монстров в то время было напрямую связано с механикой: компьютерных эффектов еще не существовало. Рамбальди хвалили за плавные, реалистичные движения его кукол.

Сын мастера режиссер Виктор Рамбальди рассказывает, что вдохновило его отца на создание пришельца из знаменитого фильма Стивена Спилберга "Инопланетянин".

У нас была кошка, гималайская кошка. Она была похожа на персидскую - ангельское лицо, голубые глаза, белая шерсть. И папу осенило. Он наблюдал за тем, как кошка гуляет по нашему дому, и сказал: вот квинтэссенция невинности. Лицо Инопланетянина было скопировано с мордочки нашей кошки. Виктор Рамбальди Режиссер

Познакомиться с работами итальянского мастера Карло Рамбальди и узнать, как способы создания спецэффектов развивались с течением времени, можно до шестого января. Выставка "Механика монстров" находится в римском Выставочном дворце.