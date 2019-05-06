Выставка "Стэнли Кубрик" в Лондоне

В лондонском Музее дизайна проходит выставка, посвященная американскому режиссеру, сценаристу и продюсеру Стэнли Кубрику. Ретроспектива исследует характерные приемы, использованные им в его известных фильмах - “2001: Космическая одиссея” (1968), “Сияние” (1970) и “Заводной апельсин” (1971).

На выставке представлены редкие архивные реквизитные материалы со съемок вместе с видеоотрывками из закулисья съемочного процесса великого режиссера. Многие экспонаты - из частной коллекции семьи Кубрика. Они хранятся в его доме в поместье Чайлдуикбери в Великобритании.

Катарина Кубрик, дочь Стэнли Кубрика: "Это всё вещи отца. Они все хранились в нашем доме. Он никогда ничего не выбрасывал. Все было тщательно записано в каталоги, разложено по ящикам и помещено на хранение в комнаты. Всякий раз, когда мы переезжали, все это переезжало с нами. Я не думаю, что он предвидел подобную выставку, но была причина, по которой он ничего не выбрасывал".

В начале 60-х годов после успешной карьеры в Голливуде Кубрик переехал в Лондон для съемок фильма “Лолита”. Несмотря на то, что события романа происходят в Америке, режиссер выбрал в качестве площадки для картины Великобританию. Основной причиной для переезда послужило то, что "Лолиту" можно было снимать только в стране с более мягкой цензурой, чем в США. В Альбионе Кубрик остался жить и работать до конца своих дней.

Дейян Суджич, директор Музея дизайна в Лондоне: "Все его фильмы были сняты в Лондоне и его окрестностях, и это тоже было необычно. Он действительно мог создать здесь эти миры, будь то отель в скалистых горах Колорадо в фильме "Сияние", поля сражений во Вьетнаме или космос".

На выставке "Стэнли Кубрик" представлены более 500 экспонатов, включая производственные документы, реквизитные материалы, костюмы, сценографические декорации. Выставка продлится в Музее дизайна Лондона до 15 сентября.