Лувр: выставка-блокбастер

В Лувре 24 октября открывается выставка работ Леонардо да Винчи, приуроченная к 500-летию смерти мастера. Это одно из крупнейших в Париже культурных событий. Именно во Франции великий итальянец провел последние годы жизни. Он скончался в замке Кло-Люсе в возрасте 67 лет. К показу в Лувре готовились долго и тщательно, вели переговоры с другими музеями. В итоге посетители смогут увидеть скульптуры и письма эпохи Возрождения, и десять картин, принадлежащих, как считается, кисти художника. Среди прочих работ будет выставлен хранящийся в Венеции "Витрувианский человек".

На прошлой неделе суд в Венеции все-таки разрешил транспортировку рисунка. Против выступала ассоциация Italia Nostra, заверявшая, что изображение - слишком хрупкое для подобного переезда. В качестве ответного жеста Париж обещал одолжить некоторые хранящиеся во Франции работы Рафаэля Санти: в будущем году исполнится 500 лет со дня его смерти, и на родине художника по такому случаю, собираются организовать масштабную выставку.

Винсент Дельевен, куратор выставки: "Витрувианский человек", пожалуй, самый известный рисунок Леонардо да Винчи. Поэтому я могу понять, что мои коллеги из Венеции были несколько напуганы. Ведь рисунок выполнен на листе бумаги. Но все же он находится в хорошем состоянии. И его можно было перевезти из Венеции в Париж. И мы (Италия и Франция) пришли в этом плане к взаимопониманию. Мы очень рады. Мы просто счастливы увидеть это здесь на нашей выставке".

Экспонаты Лувру предоставили Британский музей, Национальная лондонская галерея, Картинная галерея Ватикана, Музей Метрополитан и другие музеи. Выставка работ Леонардо до Винчи в Лувре будет открыта до 24 февраля 2020 года.