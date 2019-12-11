Ракетная стрельба у берегов Крыма

Российский сторожевой корабль "Адмирал Эссен" на Чёрном море успешно отстрелялся ракетой "Калибр". Снаряд поразил цель на береговом полигоне, пролетев 250 км по сложной траектории.

Сообщается, что учения проходили у берегов Крыма. Для "Эссена" это первый ракетный пуск в этой акватории, не не первый вообще: сторожевой корабль практически с момента входа в строй три года назад принимал активное участие в операции в Сирии, обстреливая "Калибрами" береговые объекты.

В Чёрном море в августе прошлого года однотипный фрегат "Адмирал Григорович" проводил учения с ракетной стрельбой по морским целям.