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Россия

День ВМФ: Путин принял главный парад

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 Ирина Шелудкова  и TASS, REUTERS
День ВМФ: Путин принял главный парад
Авторское право
REUTERS/Anton Vaganov
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Главный военно-морской парад России состоялся в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В параде участвовали 43 корабля, более 4 тысяч военнослужащих и 41 воздушное судно. Парад принимал Верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин.

Глава государства заявил о планах строительства уникального по возможностям флота на длительную перспективу. Он также сказал: "Наш военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, ее национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору. Гарантия этому —уникальные образцы вооружения. Но главное здесь — мужество и выучка флотских экипажей".

Наш военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, ее национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору.
Владимир Путин
Президент РФ

По словам президента, доля современных вооружений в военно-морском флоте РФ превышает 62%, но нужно продолжать его обновление.

Накануне президент встретился с семьями подводников, погибших в результате недавнего пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

День военно-морского флота ежегодно празднуется в последнее воскресенье июля.

Видеомонтаж • Ирина Шелудкова