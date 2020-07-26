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мир

В России отметили День Военно-морского флота

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 Ольга Кепински
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Главный парад в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
Главный парад в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге   -   Авторское право  Dmitri Lovetsky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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В Санкт-Петербурге прошел главный парад в честь дня военно-морского флота России. В нем приняли участие 46 кораблей различных классов, а также авиация и пешая колонна военнослужащих. Также праздничные парады прошли на других военно-морских базах, в том числе во Владивостоке и на Камчатке.

Принимал военно-морской парад президент РФ Владимир Путин, который на катере обошел парадную линию боевых кораблей.

Товарищи матросы и старшины, мичманы и офицеры, адмиралы и генералы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России! Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота! С праздником доблестного, овеянного немеркнущей славой российского флота!
Владимир Путин
президент России

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Alexei Druzhinin/Sputnik
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Dmitri Lovetsky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Anatoly Maltsev/AP
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Alexei Druzhinin/Sputnik
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Alexei Druzhinin/Sputnik
12
Dmitri Lovetsky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Ap

Во время своего выступления Путин отметил постоянный рост оснащенности Военно-морского флота России и сообщил о планах усилить его гиперзвуковым оружием, а также о том, что в 2020 году в состав ВМФ будет принято 40 кораблей различных классов.

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