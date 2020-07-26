В России отметили День Военно-морского флота

В Санкт-Петербурге прошел главный парад в честь дня военно-морского флота России. В нем приняли участие 46 кораблей различных классов, а также авиация и пешая колонна военнослужащих. Также праздничные парады прошли на других военно-морских базах, в том числе во Владивостоке и на Камчатке.

Принимал военно-морской парад президент РФ Владимир Путин, который на катере обошел парадную линию боевых кораблей.

Товарищи матросы и старшины, мичманы и офицеры, адмиралы и генералы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России! Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота! С праздником доблестного, овеянного немеркнущей славой российского флота! Владимир Путин президент России

1 2 Alexei Druzhinin/Sputnik 1 2 Dmitri Lovetsky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Anatoly Maltsev/AP 1 2 Alexei Druzhinin/Sputnik 1 2 Alexei Druzhinin/Sputnik 1 2 Dmitri Lovetsky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Ap

Во время своего выступления Путин отметил постоянный рост оснащенности Военно-морского флота России и сообщил о планах усилить его гиперзвуковым оружием, а также о том, что в 2020 году в состав ВМФ будет принято 40 кораблей различных классов.