«Калибр»: пока только морской

Российский корабль «Вышний Волочёк» провёл на Чёрном море испытательный пуск ракеты «Калибр». Сообщается, что учебная цель успешно поражена на дальности в 40 морских миль.

«Калибр» — ракета морского базирования, и потому она не подпадала под ограничения договора о РМСД. Однако ещё в феврале глава минобороны России Сергей Шойгу заявил, что наземный вариант «Калибра» будет разработан в течение пары лет. Это должно стать ответом Москвы на выход США из ДРСМД.

На прошлой неделе Соединённые Штаты провели испытание своей наземной ракеты с дальностью полёта более 500 км. Владимир Путин назвал факт пуска всего через 16 дней после прекращения договора подтверждением претензий и правоты российской стороны.

По словам российского президента, пуск был произведён из тех же установок Mk41, которые были в большом количестве размещены в Польше и Румынии, причём в Вашингтоне тогда утверждали, что их нельзя использовать для ракет, нарушающих ДРСМД.