Иран переживает крупнейшие беспорядки за последние 40 лет. То, что началось в как акция несогласия с повышением цен на бензин, превратилось в широкие протесты, унесшие жизни по меньшей мере 220 человек.

Президент страны Хасан Роухани заявил, что планирует заменить интернет государственной сетью, обеспечив властям лучший контроль за онлайн активностью граждан.

Спустя почти три недели после отключения в стране интернета, международное сообщество начало реагировать.

Филипп Хенсманс, директор Amnesty International в Бельгии

"Самое интересное, и, это то, что больше всего беспокоит, контроль интернета не столько связан с внешним миром, он введен для того, чтобы препятствовать действиям оппозиции внутри страны"

Почему Евросоюз отреагировал на события в Иране только через 3 недели? Эксперты считают, что причин может быть несколько от временного отключения электроэнергии до желания сохранить ядерную сделку.

Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

"С одной стороны — репрессии, которые имеют место в Иране. С другой — ядерная сделка, о которой мы получили хорошие новости из Вены. Это не мешает нам наложить санкции, если там нарушаются права человека. Происходящее не имеет никакого отношения к ядерной сделке"

С выходом США из ядерной сделки экономический кризис в Иране усилился. Эксперты говорят, что Европа играет роль посредника и любой ценой хочет поддержать ядерную сделку.

Филипп Хенсманс, директор Amnesty International в Бельгии

"ЕС играет особую роль в отличие от Соединенных Штатов. Европа остается средством связи с Ираном, и поэтому, возможно, Европейский союз хотел бы быть осторожным в своих действиях, сохранив этот контакт"