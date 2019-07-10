ЕС между Ираном и США

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Иран заявил, что превысил уровень обогащения урана, дозволенный Совместным всеобъемлющим планом действий от 2015 года. Он пригрозил и дальше нарушать условия плана, если Европа не поддержит иранскую экономику.

Дипломатические усилия по спасению ядерной сделки взяла на себя Франция. Президент Эммануэль Макрон выразил стремление к диалогу с иранским коллегой.

Блефует Тегеран или нет, Брюссель не на шутку встревожен, считает сотрудник Международной Кризисной Группы:

«Похоже, что европейцы не хотят провала сделки, они рассматрвают шаги Ирана как продуманные и обратимые, - сказал Али Ваез. - Европа пытается привлечь Россию и Китай к оказанию Ирану срочной экономической помощи».

Евросоюз принял меры к защите своих экономических интересов. Он научился укрывать европейских инвесторов от американских санкций, налагаемых на иностранный бизнес, который имеет дело с Ираном.

«Усилия европейцев помогут им выиграть время, но вряд ли спасут иранскую экономику, - продолжает Али Ваез. - На такое спасение способна только Азия. Если КНР вернется к первоначальному уровню импорта нефти из Ирана, его экономика может остаться на плаву, хотя бы до президентских выборов в США в 2020 году ».

Смены хозяина Белого дома придётся ждать и Евросоюзу, прежде чем он возьмется за востановление трансатлантического партнёрства. А пока Брюсселю остаётся надеяться на то, что Вашингон не втянет его в торговые и прочие конфликты.

Могерини посещает зону Сахеля

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике встретилась в Уагадугу с президентом Буркина Фасо Кристианом Каборе и другими африканскими лидерами. Они обсудили вопросы экономического развития, миграции, безопасности и борьбы с терроризмом.

Федерика Могерини также посетила французско-арабскую школу.

ЕС является основным торгово-экономическим партнёром стран зоны Сахеля.

Немецкие репарации грекам

Неожиданными союзниками Греции в её борьбе за дополнительные репарации от Германии стали немецкие адвокаты.

Берлин утверждает, что вопрос о компенсации за нацистскую оккупацию давно урегулирован. Но юридическая служба Бундестага допустила обоснованность требований Афин и рекомендовала передать дело в Международный суд в Гааге.

Не просите у Amazon телефончик

Платформы электронной коммерции такие, как Amazon, не обязаны во всех случаях предоставлять потребителям свои телефонные номера. Так решил Европейский Суд в Люксембурге.

Вместе с тем, по его мнению, люди, покупающие или продающие что-то через интернет, должны иметь возможность быстро и эффективно связаться с такими компаниями, путём, например, обмена с ними сообщениями в режиме «он-лайн» или, заполнив контактную форму.