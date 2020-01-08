Иран атаковал базы США в Ираке

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что приблизительно в 17:30 по времени восточного побережья США 7 января Иран выпустил больше дюжины баллистических ракет по силам США и коалиции в Ираке, сообщает ТАСС.

Как сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источник в американской администрации, в результате ракетного удара пострадал американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака, а также авиабаза Айн аль-Асад на западе страны.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал действия Ирана пропорциональным ответом США. "Иран предпринял пропорциональные действия в рамках статьи 51 устава ООН, нанеся удар по базе, с которой было совершено трусливое нападение на наших граждан и высших должностных лиц", - написал он в Twitter.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что сделает заявление по ударам Ирана по американским объектам в среду утром по местному времени. Соответствующую запись он разместил во вторник вечером в Twitter.

"Все хорошо! Иран запустил ракеты по двумя военным базам в Ираке, сейчас проходит оценка того, есть ли пострадавшие и ущерб, - отметил Трамп. - Все нормально! У нас самые сильные и лучше всех оборудованные вооруженные силы в мире! Я сделаю заявление в среду утром".

Обстрел произошел через несколько часов после того, как земле был преданы останки генерала Касема Сулеймани, убитого в результате американского ракетного обстрела в ночь на 3-е января.

Как отмечалось, приказ о проведении операции отдал Дональд Трамп.

Вместе с генералом спецназа КСИР был также убит и заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу аль-Мухандис.

Тогда же Совет национальной безопасности Ирана заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани.

Для охраны американских военных объектов Пентагон отправил в регион дополнительные 3 000 десантников.