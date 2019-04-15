Акция в Брюсселе против "вымирания"

Новое экологическое движение Extinction Rebellion сразу стало мощным и радикальным. Его название переводится как "восстание против вымирания". В нескольких крупных городах по всему миру за последнюю неделю прошли акции протеста против бездействия в отношении климатических изменение, которые их участники считают угрозой планете и человечеству. В Брюсселе они перекрыли дороги перед учреждениями Евросоюза.

«В первую очередь мы изменили тактику, - говорит "зелёный" повстанец Жан. - Движение Extinction Rebellion сформировалось на выводе о том, что старые способы борьбы, существующее уже 30 лет, были слишком мирными и не привели к победе. 30 лет мы терпели поражения. Сейчас нужны новые способы борьбы и новая боевая программа, включающая гражданское неповиновения."

Протестущие выдвинули три главных требования к политикам: 1) Признать неотложность климатических и экологических решений; 2) Принять более амбициозный план по климату; 3) Привлечь граждан к контролю за срочным выполнением первых двух.

«Потому что у нас не так много времени, чтобы действовать, - говорит другой мятежник, Бад. - Очень трудно вбить в головы людей то, что ситуация становится реально чрезвычайной. И если не заняться ликвидацией это чрезвычайной ситуации на правительственном, на европейском уровне, на личном уровне, то мы окажемся в положении настолько ужасном, что это будет худший кошмар, который мы когда-либо можем себе представить ».

Чтобы привлечь к своим призывам больше общественного внимания, некоторые активисты хотели подвергуться аресту. Но брюссельская полиция никого не задержала.