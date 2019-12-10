Власти Брюсселя начинают борьбу с автомобилями

Час пик в Брюсселе. Каждый хочет добраться до дома как можно быстрее. Но, как это обычно бывает по будням в столице Европы, все стоят в пробках.

Автомобилистка

"Водить в Брюсселе очень сложно. Никогда не можешь рассчитать время!"

Автомобилист

"Здесь всегда есть пробки"

Сотни городских велосипедистов хотят обратить внимание властей на свои проблемы.

Велосипедистка

"Езда на велосипеде в Брюсселе — это настоящее приключение"

Велосипедист

"Ездить на велосипеде в Брюсселе сложно, Полгода назад я получила серьезные травмы"

Велосипедист

"Некоторые считают Брюссель джунглями, бывает неприятно. Вы всегда должны следить за тем, что происходит вокруг. Я чувствую, что автомобилисты здесь, в Брюсселе, просто безразличны"

Мейв Макмахон, Euronews

"В отличие от соседних городов, Антверпена и Гента, Брюссель — не самое уютное место для велосипедистов, мотоциклистов и пешеходов. Каждый день 100 000 служебных автомобилей въезжают и выезжают из города. Уровень загрязнения воздуха здесь выше рекомендуемых ЕС значений"

У городских властей есть план.

Элке ван ден Брандт, министр транспорта Брюсселя

"К 2030 году мы запретим въезд в город дизельным автомобилям, а 2035 году автомобилям, работающем на бензине"

Амбициозные план министерства транспорта должен положить конец автомобильной культуре в столице Европы.

Элке ван ден Брандт, министр транспорта Брюсселя

"Слишком долго машины были главным способом передвижения по Брюсселю"

Корпоративные автомобили — одна из самых больших проблем

Элке ван ден Брандт, министр транспорта Брюсселя

"Мы надеемся изменить систему, потому давая сотрудникам служебный автомобиль в качестве бонуса, компании не помогают бороться с проблемой"

Планы властей не пугают тех, кто живет близко к работе, ходит туда пешком, ездит на велосипеде или на метро. Но для тысяч водителей, приезжающих на работу в столицу Бельгии каждый день, отказаться от своей машины будет сложно.

Автомобилистка

"Мне нужна машина, я добираюсь до работы больше часа, а с общественным транспортом это станет еще сложнее"

Эксперты предупреждают, что если Бельгия действительно хочет достичь климатических целей ЕС к 2030 году, то жителям страны придется отказаться от автомобилей и пересесть на общественный транспорт или велосипеды.