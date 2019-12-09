ЕС прокомментировал сделку между Турцией и Ливией

Как ответить Евросоюзу на спорный меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией? Сделка расстроила Грецию — страну-члена ЕС.

Европейские министры иностранных дел встретились в Брюсселе, чтобы обсудить, в том числе, и этот вопрос. Все взгляды были направлены на Жозепа Борреля, нового Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам.

Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

"Мы имеем дело с меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Ливией и Турцией. Этот документ вызывает серьезную озабоченность. Мы выразили нашу солидарность с Грецией и Кипром, и будем продолжать их поддерживать"

Греция и Кипр утверждают, что сделка противоречит международному праву и их интересам в море.

Никос Денидас, министр иностранных дел Греции

"Я призвал к прямому осуждению соглашения, к подготовке санкций, если Турция и правительство Триполи не прислушаются. И, конечно, призвал к тому, чтобы ЕС поддержал Грецию и Кипр"

Министры иностранных дел ЕС также обсудили план Германии найти решение проблемы нестабильности в Ливии. По мнению представителей неправительственной организации Amnesty International Жозеп Боррель должен положить конец нарушениям прав человека в этой африканской стране.

Ева Гедди, представитель Amnesty International

"Чтобы ситуация в Ливии стала устойчивой, нужны справедливость, ответственность и уважение прав человека. В противном случае это будет повторяющийся кризис, который затянется на весь срок полномочий Борреля и даже после"

Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

_"Я считаю, что мы должны сделать больше в Ливии. Мы не можем претендовать на роль геополитической силы, если не в состоянии решить проблемы по соседству" _