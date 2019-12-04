Первый визит Фон дер Ляйен будет в Эфиопию

"Вкратце из Брюсселя":

Здесь гадали, куда совершит свою первую зарубежную поездку новый Председатель Еврокомиссии, ведь это задаст курс внешней политике ЕС. Предыдущий, Жан-Клод Юнкер, вначале вылетел в Киев. А его преемница Урсула фон дер Ляйен направляется в Аддис-Абебу.

Глава высшего органа исполнительной власти Евросоюза ещё знакомилась с подчинёнными ей комиссарами, но уже сделала своим фаворитом в Африке Эфиопию. Евросоюз поможет ей в проведении реформ, а вместе они будут укреплять в регионе сотрудничество, торговлю и безопасность, регулировать миграцию.

На вопрос Euronews, почему она решила лететь в Аддис- Абебу, где расположена Комиссия Африканского союза, Урсула фон дер Ляйен ответила:

«Африканский союз, представляющий африканские страны, очень важен для нас. Мы хотим хорошего партнерства. У нас много общих вопросов для решения и общих проблем, чтобы над ними работать».

Евросоюз уже выделил на развитие Эфиопии 715 млн. евро с 2014 по 2020 г, кроме того, эта страна получила 258 млн. из Чрезвычайного целевого фонда ЕС для Африки. Мало кто на континенте получил больше.

Обозреватель телеканал Africanews видит в этом деле глобальную конкуренцию:

«Брюсселю придётся соперничать с Пекином, который уже извекает преимущества из весьма стратегического партнерства с Аддис-Абебой, - сказал Рональд Като. - ЕС рассматривает Эфиопию, население которой достигло 100 миллионов человек и продолжает расти, как потенциальный рынок для экспорта из ЕС и его бизнеса. Уже более 300 европейских компаний ведут активную деятельность в Эфиопии ».

Председатель Еврокомиссии встретится с одним из самых ярких африканских политиков: это премьер-министр Абий Ахмед, удостоенный Нобелевской премии мира за 2019 год.

Бабиш не собирается возвращать деньги ЕС

Чешский премьер-министр заявил, что не уйдёт в отставку и не вернёт деньги Евросоюзу, в присвоении которых его обвиняют. Еврокомиссия расследовала конфликт интересов у Андрея Бабиша, владеющего компанией "Агроферт". От него требуют возврата в фонды ЕС субсидий на миллионы евро.

Брюссель сообщил, что результаты аудита переданы Праге, но она отказывается их обнародовать.

И как только что стало известно, Бабиш будет объектом дальнейшего расследование по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил прокурор Чешской Республики, отменивший решение о прекращении дела против премьера.

Бальзамический уксус- общее достояние

Европейский суд постановил, что немецкие производители бальзамического уксуса могут писать на этикетке "Balsamico". Их итальянские коллеги требовали, чтобы это слово использовалось только на бутылочках с приправой из провинции Модена, где она была изобретена.

Но судьи в Люксембурге сослались на правило о том, что торговую марку защищают только географические названия, а "Balsamico" таковым не является.