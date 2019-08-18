72-й кинофестиваль в Локарно раздал награды

Португальский режиссер Педру Кошта удостоился главного приза 72-го кинофестиваля в Локарно. "Золотого леопарда" жюри этого четвертого по важности европейского киносмотра вручило ему за ленту "Виталина Варела".

В ней рассказывается история женщины из Кабо-Верде, которая приезжает в Лиссабон, чтобы похоронить супруга, уехавшего на заработки четверть века назад. Приз за лучшую женскую интерпретацию получила исполнительница главной роли Виталина Варела, чьим именем названа картина.

"Известно, что народ Кабо-Верде - это вечные мигранты: женщины обычно остаются дома, а мужчины ищут лучшей жизни, - говорит Педру Кошта. - Наш фильм именно об этом, о том, как грустно расставаться с любимыми, которые уезжают, забывают родину, полностью меняют жизнь. К сожалению, это все чаще происходит в современном мире".

Традиционно ориентированный на авторское кино, фестиваль в Локарно отметил также российский короткометражный фильм "Отпуск" Антона Сазонова. Он получил приз за лучшую режиссуру в программе Pardi di domani ("Леопарды завтрашнего дня").