МОК за гендерное равенство в спорте

Гендерное равенство в спорте. Под таким девизом пройдут зимние юношеские Олимпийские игры 2020 года в Лозанне. Как утверждают организаторы, в соревнованиях примет участие равное число юношей и девушек. К тому же будут добавлены новые виды спорта, в частности, хоккей в формате 3х3, ски-альпинизм и лыжное двоеборье среди женщин.

"Равенство полов в спорте очень важный для нас принцип, - заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. - Я очень рад, что мы смогли достичь этой цели в столь короткие сроки. На летних Олимпийских играх в Токио будет также".

А талисманом грядущих соревнований в Лозанне стал вот такой персонаж - его зовут Йодли. И сам талисман, и его имя отсылают к швейцарской народной музыке, а также обитателям альпийских лугов.

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут в январе 2020 года. В них примут участие около 2000 тысяч спортсменов в возрасте от 15-18 лет.