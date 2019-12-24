Гендиректор РУСАДА отправит ответ ВАДА 27 декабря

Генеральному директору Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрию Ганусу поручено отправить официальный ответ о несогласии с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 27 декабря, сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Решение было принято на внеочередном общем собрании членов российского надзорного органа во вторник. После ответа из Москвы дело должно быть рассмотрено в Спортивном арбитражном суде (CAS). Оно может растянуться на несколько месяцев, до вердикта суда санкции ВАДА не вступят в силу.

9 декабря исполком ВАДА единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что должно повлечь ограничения в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить международные спортивные соревнования, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Кроме того, государственным служащим и членам ОКР будет запрещено посещать указанные мероприятия в качестве официальных лиц.

Российская сторона получила 21 день на обжалование данного вердикта. Изначально решение об ответе по санкциям ВАДА должно было принимать руководство РУСАДА, однако чуть позже собрание членов организации передало соответствующие полномочия наблюдательному совету.