Новые авиаудары по гражданским объектам в Идлибе

Как минимум 18 человек погибли в результате бомбардировки с воздуха в Идлибе. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, авиаудары нанесли правительственные войска при участии российской стороны. Государственные СМИ о совместных операциях союзников не сообщали.

Жертвы - жители пяти деревень на северо-западе страны. Среди них - женщины и дети. Под обстрел попал один из местных рынков.

Дамаск и Москва обвиняют боевиков и умеренную оппозицию в постоянных провокациях и нарушении статуса Идлибской зоны деэскалации. Те, в свою очередь, заявляют о целенаправленных российско-сирийских авиаударах по гражданским объектам.