Трамп обвинил Макрона в неуважении к членам НАТО

Дональд Трамп обвинил Эммануэля Макрона в неуважении к НАТО после того, как ранее президент Франции назвал Альянс находящимся в состоянии "смерти мозга". Американский президент сделал свое заявление на саммите НАТО, проходящем в Лондоне.

Дональд Трамп, президент США

"Это жесткое и очень неприятное высказывание для 28 стран. Вы просто не можете говорить такое о НАТО. Это неуважительно. Никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция, поэтому, на мой вгзляд, это опасные слова из их уст"

Свое заявление французский лидер сделал комментируя отсутствия координации между США и ЕС, а позднее призвал страны НАТО сосредоточиться на стратегических целях – борьбе с терроризмом и обеспечении мира в Европе.