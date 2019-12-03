"Ответ будет общеевропейским"

США и Франция грозят друг другу новыми санкциями и пошлинами в рамках спора о цифровом налоге. В то же время лидеры двух стран, которые встретились на саммите НАТО в Лондоне, утверждают, что готовы рассмотреть ситуацию спокойно и уже достигли некоторого прогресса в переговорах.

Речь идёт о налоге на прибыль IT-гигантов, который Франция ввела летом. В США в ответ грозят ввести 100%-е пошлины на французские товары, а Париж, в свою очередь, обещает решительно ответить на уровне всего Евросоюза.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Очень жаль, что мы не реализовали соглашение, достигнутое на саммите "семёрки" в Биаррице, поскольку и для Европы, и для США было выгодно регулировать налог на уровне ОЭСР. Это был бы многосторонний налог без ограничений и предвзятости. Налогообложение цифрового сектора зависело бы от соотношения с реальным сектором в каждой конкретной стране. Посмотрим, к чему приведут переговоры в ближайшие недели, но в любом случае ответ будет дан на общеевропейском уровне, поскольку речь идёт не только о Франции, а обо всей Европе".

Дональд Трамп, президент США:

"Нынешняя ситуация несправедлива, поскольку США теряют огромные деньги на торговле с Европой, миллиарды и миллиарды долларов, по 150 миллиардов ежегодно, если быть точным. Мы не хотим, чтобы и дальше так продолжалось. Мы можем заключить соглашение или пойти на конфронтацию: если бы мы захотели, то могли бы мгновенно разобраться с проблемой. Но мне бы этого не хотелось, поскольку здесь наши друзья, люди, с которыми у нас сложились исключительные отношения — во всяком случае, у меня лично. Так что я уверен, что мы сможем найти решение".

В руководстве Евросоюза считают, что Всемирная торговая организация могла бы выступить посредником в этом споре — подобно тому, как в рамках этой организации рассматривались взаимные претнезии к незаконному финансированию авиапроизводителей США и Европы.