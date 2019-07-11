Сенат одобрил налог GAFA

Французский Сенат окончательно утвердил законопроект о налогообложении цифровых гигантов. Отныне 26 технологических компаний с прибылью, превышающей 750 миллионов евро, будут облагаться 3%-м налогом. GAFA - по первым буквам названий Google, Apple, Facebook и Amazon - принесет в казну страны примерно 400 млн евро - уже в этом году.

Мера, ставшая особенно актуальной на фоне выступлений "желтых жилетов"

Это наша ответственность, как народных избранников, представителей публичной власти. Мы не должны допускать того, чтобы компании превращались в нечто вроде частных государств, пользующихся всеми привилегиями государств, но без соответствующих ограничений, вне контроля. Брюно Ле Мэр Министр экономики и финансов Франции

Сегодня транснациональные цифровые компании зачастую декларируют свою прибыль - независимо от того, откуда она поступает - в странах с мягкой налоговой политикой, например, в Люксембурге или Ирландии. В результате, по данным Еврокомиссии, они облагаются налогом на 14% ниже, чем "традиционные" ТНК.

Ранее идентичный законопроект был заблокирован на голосовании стран-членов ЕС.