Джонсон тоже за "цифровой налог"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности ввести собственный налог на деятельность американских IT-гигантов. Речь, по предварительному плану, может идти о 2%-м налоге с продаж начиная с апреля следующего года. По словам главы кабинета, цифровым компаниям необходимо вносить больший вклад в экономику королевства, учитывая их огромные прибыли.

Налог для IT-корпораций — одно из обещаний Джонсона накануне досрочных выборов, назначенных на 12-е декабря.

Премьер продвигает эту идею несмотря на то, что схожий шаг Франции привёл к обострению отношений между Парижем и Вашингтоном. Французское руководство летом ввело 3%-м налог на прибыль крупнейших компаний сетевой сферы. Соединённые Штаты грозят ввести 100%-е пошлины на целый ряд французских товаров. На это Париж обещает ответить, по словам президента Макрона, "на уровне всего Евросоюза".

Впрочем, обе страны выражают готовность разрешить спор в спокойной обстановке. В руководстве ЕС предлагают взять в посредники экспертов Всемирной торговой организации.