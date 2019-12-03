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Мур в четвёртый раз признана лучшей сёрфингисткой планеты

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  Андрей Позняков 
Мур в четвёртый раз признана лучшей сёрфингисткой планеты
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World Surf League
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Гавайская сёрфингистка Карисса Мур в четвёртый раз стала обладательницей титула чемпиона мира. По итогам сезона она показала лучшие результаты, чем её основные соперники — американки Лэки Петерсон и Кэролин Маркс. Шесть раз она оказывалась в тройке лучших. В решающем соревновании в заливе Гонолуа-Бэй на Гавайях Мур уступила первенство австралийке Стефани Гилмор, семикратной чемпионке мира, но это не помешало ей завоевать титул Мировой лиги сёрфинга.

Награждение состоялось буквально на следующий день после того, как Карисса Мур и Кэролин Маркс были отобраны в олимпийскую сборную США. Сёрфинг впервые будет представлен как олимпийский вид спорта на Играх в Токио в следующем году.

Карисса Мур занимается сёрфингом с пяти лет. В 2011 она стала самой юной обладательницей чемпионского титула в истории.

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