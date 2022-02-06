Келли Слейтер: в 50 лет на гребне волны

Меньше чем за неделю до своего пятидесятилетия 11-кратный чемпион мира Келли Слейтер пополнил копилку побед ещё одной - на Billabong Pro Pipeline.

Соревнование ежегодно проходит на гавайском Оаху. Американский сёрфер обошёл своего преследователя Сета Мониза, набрав 18 и 77 сотых балла (из 20 возможных).

Келли Слейтер, победитель Billabong Pro Pipeline:

"Я просто был вне реальности, в воде, говорил сам с собой, подбадривал Доверься себе, дыши, впитывай всё это, будь здесь и сейчас. Думаю, это самый прос той и лучший метод, который срабатывает у меня, впрочем, у кого угодно. На своём пути я встретил много замечательных людей, которые мне помогали. Я познавал жизнь, самого себя. И сегодня все сложилось, мне кажется, так и должно было быть".

Свой первый из 8 титулов на Pipeline Слейтер завоевал 30 лет назад. А нынешняя победа стала 56-й по счету на турнирах WSL в карьере американца.