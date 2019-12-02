Теракт в Лондоне: "Не используйте имя моего сына"

Великобритания почтила память жертв теракта на Лондонском мосту. В церемонии всего за 10 дней до досрочных парламентских выборов в стране приняли участие премьер-министр Борис Джонсон и его главный соперник Джереми Корбин.

"Лучший способ покончить с враждой - не нападать друг на друга, а вспомнить об общих ценностях, вдохновиться надеждой и героизмом обычных лондонцев и наших спецслужб", - заявил мэр Лондона Садик Хан.

Семьи двух погибших выпускников Кембриджского университета обратились к политикам с просьбой не зарабатывать очки на трагедии. "Не используйте имя моего сына для вашей пропаганды," - потребовал отец 25-летнего Джека Мерритта. Британский премьер выступил за отмену принятого при лейбористах закона об автоматическом условно-досрочном освобождении. Нападение на Лондонском мосту совершил ранее уже судимый за планирование теракта радикал, который досрочно вышел из тюрьмы в прошлом году, отбыв лишь половину срока.

Лидер оппозиции заявляет в целом о давно назревшей реформе пенитенциарной системы.