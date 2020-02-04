Лондон ужесточает процедуру УДО для террористов

Британское правительство ужесточает правила условно-досрочного освобождения для осужденных за терроризм. Соответствующий законопроект будет представлен на этой неделе парламенту, сообщил накануне министр юстиции Соединенного Королевства Роберт Бакленд.

Процедуру решено ускорить после нападения в воскресенье в лондонском квартале Стретем, совершенного 20-летним исламистом, только выпущенным по УДО. В понедельник стало известно, что ответственность за теракт, в результате которого 3 человека пострадали, а нападавший был застрелен, взяла на себя группировка "Исламское государство".

"В этой связи мы намерены ввести чрезвычайные меры, чтобы положить конец автоматическому освобождению осужденных за терроризм и отбывших половину срока наказания без какой-либо проверки или пересмотра. Теперь основополагающий принцип заключается в том, что любое освобождение до окончания срока наказания подобных правонарушителей будет зависеть от оценки их опасности для общества комиссией по условно-досрочному освобождению," - пояснил министр юстиции Великобритании, выступая в палате общин.

Согласно британских СМИ, по новым правилам, подать на УДО можно будет лишь по истечении двух третей срока. Эта мера, подсчитали журналисты, приведет к автоматическому пересмотру дел о досрочном освобождении 220 человек, осужденных за терроризмом.

29 ноября прошлого года 28-летний Усман Хан, выпущенный на свободу досрочно, зарезал двух прохожих на Лондонском мосту, прежде чем был ликвидирован полицией.