Траур по жертвам теракта в Лондоне

Полиция Лондона назвала имена жертв пятничного теракта — погибли британские выпускники Кембриджского университета 23-летняя Саския Джонс и 25-летний Джек Мерритт.

Они принимали участие во встрече выпускников и преподавателей программы Learning Together ("Учимся вместе") Института криминологии Кембриджского университета. Мероприятие проходило в примыкающем к Лондонскому мосту историческом здании гильдии рыботорговцев, когда туда ворвался злоумышленник и набросился на людей с ножом.

Память жертв почтили на траурной церемонии в Саутваркском соборе. Старший священник Эндрю Нанн говорит: "Все мы потрясены произошедшим на Лондонском мосту, все наши мысли и молитвы сегодня обращены к тем, кого коснулась эта трагедия, к тем, кто получили ранения, попали в больницу, и к тем, кто умер".

В результате теракта пострадали три человека. Ответственность взяла на себя группировка "Исламское государство". Нападение совершил ранее судимый за связи с экстремистами Усман Хан. В полиции отмечают храбрость оказавшиеся поблизости людей, которые для задержания преступника использовали китовый бивень и огнетушитель. Стражи порядка застрелили злоумышленника после того, как на нем было замечено взрывное устройство, оно оказалось муляжом.