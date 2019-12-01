Лондон: жизнь после теракта

Район вокруг Лондонского моста пытается снова вернуться к нормальной жизни. Но для местных жителей это понятие относительное.

Некоторые говорят, что хотят переехать отсюда, не хотят здесь больше жить, и это грустно слышать. Люди думают, что вернулись в 2017-й, для них это дежавю. Они растеряны, говорят, что это не могло случиться дважды, но так случилось. Для них то, что произошло - просто невероятно. Местное население снова подверглось нападению Амир Эден местный житель

Для некоторых торговцев на знаменитом Боро-маркете бизнес идет как обычно, в них силен дух товарищества. Пока на рынке немноголюдно, должно пройти какое-то время, пока Лондонский мост будет полностью открыт для публики.

Полицейское оцепление пока не будет снято, расследование продолжается. На это время в районе Лондонского моста будут патрулировать дополнительные наряды, а также по всему городу.

Наряду с большим количеством полицейских на улицах, местные жители сплотились, чтобы поддержать тех, кто пережил этот теракт.

Наши двери открыты, здесь всегда есть те, кто готов выслушать и помолиться вместе. Мы готовы помочь исцелиться, но когда рана снова закровоточила, это больно. Я также переживаю за семьи тех 8 человек, которые погибли 2,5 года назад. Вы можете себе представить, через что они прошли? Эндрю Данн священник Саутваркского собора

Местные жители пытаются стойко перенести происходящее, несмотря на то, что они пережили не один, а два теракта за три года. Но, чтобы полностью оправиться, временных рамок для них нет.