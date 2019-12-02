Спасение Испании от опустынивания

Юго-восток Испании больше других районов Европы страдает от опустынивания. Здесь за последние 50 лет полузасушливый климат установился на 30000 квадратных километров. Если ничего не изменится, к концу века 70% территории Испании будут выглядеть вот так, а ещё 20% и вовсе превратятся в пустыню. Один из самых засушливых европейских регионов бросает вызов изменению климата.

Дитмар Рот, координатор проектов Alvelal Development Association:"Мы на передовой борьбы с изменением климата. Ситуация критическая, действовать нужно немедленно. Если ничего не предпринять, очень скоро здесь будет пустыня".

Государство и частные компании сообща высадили 50000 деревьев для предотвращения деградации более 30 тонн плодородной почвы.

Дитмар Рот, координатор проектов Alvelal Development Association: "Это пробирка в нашей лаборатории. Мы хотим попробовать создать микроклимат и в то же время сохранить водные ресурсы".

Растительный покров - один из лучших способов задержать воду в почве в регионе, где в год выпадает 200 мм осадков на квадратный метр.

Хайме Веласкес, корреспондент Euronews: "Земля здесь в среднем теряет 2 миллиметра плодородного слоя в год, поэтому особенно важно сохранить каждую каплю воды, чтобы не дать почве превратиться в песок".

Более 300 фермеров объединили свои усилия для борьбы против деградации почвы. Рафаэль Ординас не избавляется от сорняков под миндальными деревьями: на этой траве пасутся овцы, которые в свою очередь удобряют землю. Чем реже вспахивают эти участки, тем лучше они сохраняют воду и плодородный слой.

Рафаэль Ординас, фермер: "Наша работа направлена на обогащение почвы, сохранение дождевой влаги и плодородного слоя. Так мы сражаемся против изменения климата и опустынивания".

Рафаэль и его единомышленники надеются доказать, что устойчивое сельское хозяйство - это прибыльно, чтобы убедить и других фермеров отказаться от устаревших методов, которые наносят вред окружающей среде. Изменение климата реально, и в пустыне уже ничего не вырастет.