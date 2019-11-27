Украинец изобрёл "кофейные" очки

"Кофе — это не только популярный напиток, но и биоразлагаемый материал", — подумал потомственный оптик из Киева Максим Гавриленко и изобрел очки из кофейного жмыха.

Материал для своего изобретения Максим искал долго. Так, он пробовал работать с мятой, петрушкой, розмарином и даже куркумой.

Кофейная идея, по словам изобретателя, пришла к его жене. Среди преимуществ — цвет; коричневый и черный — самые распространенные оттенки оправ, к тому же жмых можно собирать бесплатно в местных кофейнях. Чем по началу Максим и занимался.

Во всем мире выпивается более 2,5 млрд чашек кофе в день, соответственно остается огромное количество неперерабатываемого жмыха — который просто остается и выбрасывается. И собственно, это огромное количество сырья, которое доступно к производству любых продуктов Максим Гавриленко предприниматель

Финансирование своего проекта он получил по средствам краудшифтинга. Бизнес пошел. В настоящее время вышло 2 коллекции кофейных очков. Цены варьируются от 89 до 149 долларов.

Купить "кофейные" очки можно как в интернете, так и в ряде киевских кофеен.

Для нас это очередная возможность сохранить экологию по всему миру, не используя пластиковые оправы, а используя полностью растворимые в природе из отработанного жмыха"

По словам Максима, особым успехом его экоочки пользуются за рубежом.