Инновационная технология переработки пластика: деполимеризация

Главная задача его команды: дать вторую жизнь пластиковым изделиям, которые до этого невозможно было переработать механическим путём.

Мы отправляемся в лабораторию компании gr3n , которую основал Маурицио Криппа . Итальянский изобретатель убеждён, что с может замкнуть цикл переработки пластика.

Пластик стал огромной проблемой для нашей планеты. Каждый год в мире производятся миллионы тонн пластмассы, лишь небольшая часть которой перерабатывается . Остальные пластиковые отходы отправляются на свалку. В конце концов, или их сжигают, или пластик попадает в океан. В итальянском городе Пьяченца учёные построили завод для переработки отходов новым способом.

Маурицио Криппа, главный исполнительный директор gr3n: "Механическая переработка пригодна только для качественных материалов, таких изделий как контейнеры для еды, бесцветные бутылки, например, такие, или цветные бутылки. Но к примеру, этот пластик слишком яркий. Таким способом невозможно переработать ткань. Из бутылки можно сделать волокна для ткани, а из ткани бутылки не сделаешь. Наша технология предоставляет больше возможностей".

Gr3n разработал механизм для выделения чистого полиэтилентерефталата, также известного как ПЭТ, самого широкоиспользуемого полимера для производства тканей и упаковки. Этот процесс, который получил название "деполимеризация", ускоряется при помощи микроволнового реактора.

Франко Кавадини, инженер gr3n: “В одном устройстве происходит механическое измельчение и химическая реакция под воздействием микроволн.“

Из этой жидкости получают чистый полиэтилентерефталат, который потом используется для производства пластика или синтетических тканей. Цикл замкнулся.

Проект удостоился премии Innovation Radar 2018. Церемония награждения прошла в столице Австрии в начале декабря. Авторы лучших инновационных проектов в Европе собрались в Вене, чтобы поделиться своим видением будущего.

ICT - проект Еврокомиссии, направленный на поиск инновационных идей с большим коммерческим потенциалом.

Исследование Маурицио произвело большое впечатление на жюри и было удостоено главного приза. Однако самой большой наградой станет привлечение внимания инвесторов к его проекту и помощь в монетизации его изобретения.

Пиа Эркинхеймо, член жюри Innovation Radar Prize: "Главная проблема, как мне кажется, заключается в том, что путь от разработки до непосредственного внедрения новых технологий занимает слишком много времени. На основе фундаментального исследования проводится прикладное, а оно затем должно попасть в лабораторию крупной корпорации, которая организует производство и, наконец, продажи. Это слишком долго, необходимо что-то предпринять. Нужно сократить этот процесс, чтобы обеспечить справедливую конкурецию и возможность преуспеть для лучших проектов".

Произодство пластика год от года расширяется. Увеличение доли его переработки будет способствовать сокращению потребления нефтепродуктов, которые используются при его изготовлении. Для производителей пластика и одежды, а также перерабатывающих компаний это отличная возможность повысить прибыль.

Gr3n готовится запустить большой завод в 2019 году.

Маурицио Криппа, главный исполнительный директор gr3n: "Следующим этапом станет создание комплекса, способного переработать около 25000 тонн пластиковых отходов в год, примерно столько мусора ежегодно выбрасывает 2,5 млн человек".