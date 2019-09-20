В Дубае ставят на экомоду

Индустрия моды в ОАЭ оценивается в 50 миллиардов евро. Такие события, как Неделя арабской моды в Дубае, помогают ближневосточным дизайнерам громче заявить о себе за пределами региона - в Париже, Лондоне и Милане.

Мануэль Арно возглавляет арабское издание журнала Vogue: "Дубай - важный адрес для деловых людей всего арабского мира. Они приезжают сюда, открывают свой бизнес. Вы чувствуете в городе очень интересную креативную энергетику, особую творческую атмосферу. Меня в арабской моде привлекает многообразие вариантов".

Неделя арабской моды - яркое и важное событие для игроков отрасли - проходит дважды в год, открывая миру международные и местные таланты. На показы в Дубай приезжает до 10 тысяч гостей.

Марка Amato базируется в Дубае, но известна во всем мире. Этот модный дизайнерский бренд выбирают звезды первой величины из разных стран. Во главе модного дома стоит дизайнер филиппинского происхождения Ферн Они: "Все началось с Хайди Клум, - вспоминает он. - Подруга Хайди увидела мою коллекцию, а затем мы устроили встречу, и они предложили мне поработать на их финальном шоу. Затем я познакомился с Кэти Перри, она в то время планировала концертный тур и попросила сшить для нее костюмы".

Дизайнер говорит, что Дубай - один из мощных источников творческого вдохновения: "Дубай - город с очень сильным "я", не даром мы называем его настоящим плавильным котлом, кого здесь только нет. Это особый адрес на ближнем Востоке. Я как дизайнер люблю сложные вещи, они востребованы в Дубае. Я просто влюбился в этот город".

От подиумных показов до дизайна интерьеров: ливанский дизайнер Эли Cааб сотрудничает с промоутером в сфере недвижимости группой Emaar, вместе они обещают Дубаю новые и неожиданные решения. Эли Сааб убежден: "Дубай задает моду не только на одежду, но вообще во многих направлениях. Посмотрите, как здесь все быстро развивается, какой космополитичный здесь пейзаж".

Осознанная этичная мода становится приоритетом для многих домов и творческих мастерских. При их поддержке свет увидел проект Goshopia - первая в Дубае электронная торговая площадка, посвященная экологичной, устойчивой моде. Основательница магазина Арасели Галего так видит свою миссию: "Мы хотим изменить восприятие моды. Хотим, чтобы люди понимали, что можно красиво одеваться, быть стильным и при этом не забывать об экологичности, устойчивом развитии. Мы мечтаем, чтобы Дубай стал одним и мировых центров такой моды".