Жизнь мигрантов: днем в городе, ночью в лесу

В Сербию прибывает все больше и больше мигрантов. Их путь сюда лежит через Турцию, Грецию, Албанию и Косово. Канижа (население чуть более 10 тысяч человек) находится в 15-ти километрах от сербско-венгерской границы. Сейчас здесь живут около 300 беженцев. Днем мигрантов можно увидеть в центре города. Ночевать они уходят в лес, или в здание старого вокзала. В этом помещении разместились десять человек.

Хассан прибыл в Европу из Сирии. У него есть паспорт, но он уже не действителен. Мечта Хассана оказаться в Германии. Он хочет попасть туда через Венгрию и Австрию. Сейчас это сделать практически невозможно. Но мужчина предпринимает попытки каждый день.

Хассан: "Я хожу к венгерской границе. Полицейские мне говорят, давай, возвращайся в Сербию. К границе мы ходим постоянно. И нас все время отсылают назад, в Сербию".

"Как только восходит солнце, мы ложимся спать", - объясняет еще один мигрант корреспонденту Euronews, - "А как наступает ночь, мы не спим, бодрствуем, потому что ночью очень холодно".

Хамид - из Саны, столицы Йемена. Ему 30 лет. Хамид хотел стать врачом. Он покинул родину три недели назад, и теперь собирается осесть в Нидерландах. Хамид рассказывает о своем печальном опыте: "С румынской полицией было много проблем. Они били меня и моего друга тоже били. Я не знаю почему так было. А еще в Хорватии...Там также, как в Румынии. Было тяжело".

Незаконной перевозкой мигрантов занимаются и в Сербии. Нарушители закона дают беженцам ложную информацию о том, что их ожидает в стране.

Роберт Лацко, координатор по вопросам мигрантов: "Контрабандисты подбирают мигрантов повсюду, берут с них деньги. И бедные люди верят им. Преступники говорят, что можно пересечь реку Тису. Но нужно смотреть на вещи реалистично. Это невозможно, и не только осенью, но и летом. Сейчас мигранты покупают резиновые лодки. И это ужасно. К сожалению, мы видели дырявые лодки на воде. Мы не в курсе, были ли смертельные случаи. Но кто знает, что происходит в этих водах в ночное время".

Аттила Мадьяр, корреспондент Euronews: "В подобных условиях по эту сторону сербско-венгерской границы живут большинство беженцев. Они, как можно скорее, хотят попасть в страны Западной Европы. Но это не так просто. Что касается сербских властей, они мигрантов не жалуют: им не предоставляют ни жилья, ни продуктов питания".