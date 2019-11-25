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Девочка-рекордсменка разбивает плиты и делает оригами

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Девочка-рекордсменка разбивает плиты и делает оригами

8-летняя Сахруда из индийского Хайдарабада побила сразу два мировых рекорда. За 20 минут она расколола одной рукой 202 керамические плитки, а затем в течение часа сделала столько же оригами. "Она моя лучшая ученица. Я ценю ее уверенность, целеустремленность и, кроме того, любовь к искусству", - признается тренер Сахруды Ашвини Ананд.

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