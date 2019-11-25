Лига чемпионов: "Реал Мадрид" готов к встрече с ПСЖ

"Реал Мадрид" готов встретиться с "Пари-Сен-Жермен" в группе А Лиги чемпионов. Испанская сторона была побита со счетом 3:0, когда команды играли в Париже в 1-м раунде, и теперь надеется отыграться.

Французы лидируют в группе с 12 очками. ПСЖ, который уже прошел квалификацию в следующем раунде, обеспечил себе первую строчку в группе, при условии, что не проиграет испанцам.

Зинедин Зидан, главный тренер "Реал Мадрид"

"Конечно, это самая важная игра сезона, потому что это наша следующая игра, и потому что мы выступаем против очень сильного соперника. Мы говорим об одной из лучших команд. Игра потребует от нас много сил. Мы это знаем"

Победа "Реала" может подвинуть "Пари-Сен-Жермен" с вершины группы А.

В очередном туре группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" готовится встретить "Атлетико Мадрид". Криштиану Роналду, похоже, полностью оправился от травмы колена, которая беспокоила его в последние недели.

Итальянцы – лидеры в своей группе. У команды 10 очков, что на 3 больше, чем у испанцев.

В группе B лидирует "Бавария", опережая на 5 очков английский "Тоттенхем".

Вершину группы С уверено занял "Манчестер Сити". На 5 очков от лидера отстают донецкий "Шахтер" и хорватское "Динамо" (Загреб).