Лига чемпионов: четвёртая победа ПСЖ

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" победил бельгийский "Брюгге" со счетом 1:0 в домашнем матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов и гарантировал себе выход в плей-офф турнира. Единственный гол на 22-й минуте забил аргентинский форвард Мауро Икарди. ПСЖ набрал 12 очков в четырех матчах и лидирует в турнирной таблице группы А.

В параллельном матче группы А испанский "Реал" на домашнем стадионе разгромил турецкий "Галатасарай" со счетом 6:0. В составе испанского клуба три гола забил 18-летний бразильский форвард Родриго Гоэс.

Московский "Локомотив" потерпел третье поражение подряд в Лиге чемпионов и сделал шансы на выход в плей-офф турнира минимальными. В среду команда Юрия Семина уступила итальянскому "Ювентусу" со счетом 1:2 , пропустив решающий гол на третьей добавленной к основному времени минуте.

В турнирной таблице группы D "Ювентус" идет на первом месте, набрав 10 очков после четырех туров, второе место занимает "Атлетико" (7), У "Локомотива" и "Байера" по 3 очка.

В группе В английский "Тоттенхэм" в гостях разгромил сербскую "Црвену Звезду" (4:0). Немецкая "Бавария" дома победила греческий "Олимпиакос" и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира, набрав 12 очков.

В группе С английский "Манчестер Сити" сыграл вничью с итальянской "Аталантой" (1:1) , а хорватское "Динамо" (Загреб) с донецким "Шахтером" (3:3).