Лига чемпионов: лидеры турнира подтвердили реноме

Триумфальным получилось возвращение в строй после травмы нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. В третьем туре группового турнира Лиги Чемпионов ПСЖ в гостях разгромил бельгийский "Брюгге" со счетом 5:0. А Мбаппе, выйдя на замену, забил три гола.

Триумф Килиана Мбаппе Фото Рейтер

В другом матче группы А мадридский "Реал" выиграл в Стамбуле у турецкого "Галатасарая". Единственный в этой встрече мяч на 18-ой минуте провел в ворота соперников немецкий полузащитник королевского клуба Тони Кроос.

Перед матчем с Галатасараем" игроки "Реала" мотивируют друг друга (защитник Рамос и голкипер Куртуа) Фото Рейтер

В турнирной таблице группы А уверенно лидирует "Пари Сен-Жермен", одержавший в трех матчах три победы. На второе место вышел "Реал".

В группе В третьей победы добилась мюнхенская "Бавария", одолевшая в гостях греческий "Олимпиакос" со счетом 3:2. А английский "Тоттэнхэм" забил пять безответных мячей в ворота сербской "Црвены Звезды".

"Тоттэнхэм" настраивается на победу в матче с "Црвеной Звездой" Фото Рейтер

В группе С победное шествие продолжил "Манчестер Сити", разгромивший итальянскую "Аталанту" со счетом 5:1.

Новая победа "Манчестер Сити" в матче с "Аталантой" Фото Рейтер

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо".

И в группе D московский Локомотив, ведя по ходу встречи в Турине, все же уступил "Ювентусу" 1:2, а мадридский "Атлетико" оказался сильнее ливеркузенского "Байера" (1:0).