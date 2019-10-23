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Спорт

Лига чемпионов: лидеры турнира подтвердили реноме

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 Елена Караева 
Лига чемпионов: лидеры турнира подтвердили реноме
Авторское право
ANADOLU AGENCY - Salih Zeki Fazlıoğlu
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Триумфальным получилось возвращение в строй после травмы нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. В третьем туре группового турнира Лиги Чемпионов ПСЖ в гостях разгромил бельгийский "Брюгге" со счетом 5:0. А Мбаппе, выйдя на замену, забил три гола.

Фото Рейтер
Триумф Килиана МбаппеФото Рейтер

В другом матче группы А мадридский "Реал" выиграл в Стамбуле у турецкого "Галатасарая". Единственный в этой встрече мяч на 18-ой минуте провел в ворота соперников немецкий полузащитник королевского клуба Тони Кроос.

Фото Рейтер
Перед матчем с Галатасараем" игроки "Реала" мотивируют друг друга (защитник Рамос и голкипер Куртуа)Фото Рейтер

В турнирной таблице группы А уверенно лидирует "Пари Сен-Жермен", одержавший в трех матчах три победы. На второе место вышел "Реал".

В группе В третьей победы добилась мюнхенская "Бавария", одолевшая в гостях греческий "Олимпиакос" со счетом 3:2. А английский "Тоттэнхэм" забил пять безответных мячей в ворота сербской "Црвены Звезды".

Фото Рейтер
"Тоттэнхэм" настраивается на победу в матче с "Црвеной Звездой"Фото Рейтер

В группе С победное шествие продолжил "Манчестер Сити", разгромивший итальянскую "Аталанту" со счетом 5:1.

Фото Рейтер
Новая победа "Манчестер Сити" в матче с "Аталантой"Фото Рейтер

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо".

И в группе D московский Локомотив, ведя по ходу встречи в Турине, все же уступил "Ювентусу" 1:2, а мадридский "Атлетико" оказался сильнее ливеркузенского "Байера" (1:0).

Фото Рейтер
Игроки "Старой дамы" празднуют победу над "Локомотивом"Фото Рейтер

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