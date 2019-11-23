Турпал Теркаев завоевал "бронзу" на турнире по дзюдо в Осаке

Во второй день турнира "Большого шлема по дзюдо в Осаке сборная страны Восходящего солнца снова завоевала почти все разыгранные награды.

Финал в категории до 70 кг стал единственным сражением за "золото" , в котором участвовала дзюдоистка не из Японии. Однако Йоко Оно не оставила голландке Ким Поллинг ни малейшего шанса на победу. Уже в дополнительное время Оно одолела соперницу на полу, применив удушающий приём.

Награды в этой категории вручил спортивный директор международной федерации дзюдо Владимир Барта.

Я просто сосредоточилась на своём дзюдо. Я хотела быть уверенной, что все моё внимание направлено на выполнение приёмов, и что давление буду оказывать я, а не она. Мне было всё равно, что она делает, какая у неё стратегия, я полностью сосредоточилась на своём плане. Йоко Оно победительница в категории до 70 кг

В весе до 73 кг среди мужчин соревнования всегда получаются особенно интересными, и этот турнир не стал исключением. Трёхкратный чемпион мира Масаши Эбинума с самого утра показал, что настроен очень решительно. Соичи Хашимото тоже был в прекрасной форме: в первом матче он уложил на татами Филипе Абеля Метеллуса. В поединке против олимпийского чемпиона Фабио Базиле победу ему принесла молниеносная подсечка. В финальном матче Эбинума воспользовался неуверенной атакой товарища по команде и выполнил удержание, за которое удостоился оценки "иппон". Для Эбинумы это первый титул турнира "Большого шлема" после того, как он сменил весовую категорию.

На последних 6 турнирах я занимал второе место и сегодня я понял, что не хочу ещё одну серебряную медаль. Поэтому я сегодня смог сохранить спокойствие во время финала. Масаши Эбинума победитель в категории до 73 кг

В категории до 63 кг все разыгранные награды достались команде родины дзюдо, а Масако Дои успешно защитила титул. Второе место заняла дебютанка мирового тура Нана Кота. Награды вручил директор по образовательным программам международной федерации дзюдо Мохаммед Мериджа.

Серебряная медалистка Ким Поллинг выполнила один из самых зрелищных приёмов дня. За бросок через грудь ура-наге в поединке против Чизуру Араи она получила оценку "иппон". Её товарищ по команде Франк де Вит удостоился "бронзы" в весе до 81 кг. Победу в матче за медаль ему принесла необычная контратака, которая застала Хикару Томохийо врасплох. Вторую бронзовую награду в этой категории завоевал россиянин Турпал Теркаев.