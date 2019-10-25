"Большой шлем" по дзюдо в Абу-Даби: мечты сбываются

Во второй день турнира "Большого шлема" по дзюдо в Абу-Даби всё внимание было приковано к олимпийской чемпионке Тине Трстеняк. Словенка без труда дошла до финала, где её ждала встреча с кубинкой Майлин Дель Торо Карвахаль. Трстеняк выполнила удержание, которое принесло ещё одну золотую медаль мирового тура международной федерации дзюдо. Награды в категории до 63 кг вручил Иса Хилал Аль-Хазами, генеральный секретарь спортивного комитета Шарджи.

Награждение в категории до 63 кг Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Это только со стороны выглядит легко. На самом деле, я просто использую возможность для атаки. Я терпеливо ждала подходящего момента, и очень рада, что у меня всё получилось. Тина Трстеняк победительница в категории до 63 кг

У турецких поклонников дзюдо тоже был повод для радости: Билал Чилоглу принёс своей команде первое "золото" турнира "Большого шлема" за последние 6 лет. В финальном матче в категории до 73 кг он одержал верх над канадцем Артуром Маржелидоном. Победу в этом поединке турецкому спортсмену принёс бросок ко-ути-гаке, выполненный за 20 секунд до конца основного времени. Золотую медаль Чилоглу получил из рука Виктора Хусара, вице-президента федерации текбола.

Артур Маржелидон и Билал Чилоглу Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Первый приём для меня более привычен, но мой соперник был знаком с тем, как я обычно атакую. Поэтому мне пришлось импровизировать. Я доволен этим броском, ведь я сделал его в самом конце поединка и эта оценка "вадза-ари" обеспечила мне победу. Билал Чилоглу победитель в категории до 81 кг

В категории до 70 кг финал получился полностью голландским. Санне Ван Дейк хорошо подготовилась к этому турниру в додзё Федерации дзюдо Уэльса, где она тренировалась вместе с британкой Натали Пауэлл. Однако в этом поединке победу праздновала Ким Поллинг. Через 2 минуты после начала матча она поставила эффектную точку в споре за "золото": мощный бросок о-сото-гари не оставил её подруге по команде ни малейшего шанса на победу.

Невероятное выступление Ли Мун Джина стало настоящей сенсацией второго дня турнира в Абу-Даби, до которого этот спортсмен из Южной Кореи занимал 406 строчку в мировом рейтинге. Однако на этих соревнованиях ему удалось показать, на что он способен. В финале кореец одолел грузина Луку Майсурадзе, дважды уложив противника на татами, второй бросок принёс ему оценку "иппон". После победы дзюдоист пришёл в неописуемый восторг. Надо сказать, что Ли Мун Джин впервые принимал участие в турнире "Большого шлема" и сразу же удостоился золотой медали в весе до 81 кг.

Элвисмар Родригес из Венесуэлы не только завоевала бронзовую награду в категории до 70 кг, но и выполнила самый зрелищный приём дня. За этот великолепный бросок макикоми она получила от судей оценку "иппон".