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"Ситроен" уходит из WRC

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  Вероника Доваль 
"Ситроен" уходит из WRC
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Французский автопроизводитель "Ситроен" подтвердил, что его заводская команда не будет выступать в следующем сезоне чемпионата мира по классическому ралли. Как говорится в официальном заявлении компании, решение покинуть соревнования принято из-за ухода основного пилота "Ситроен" шестикратного чемпиона Себастьена Ожье и отсутствия гонщиков высокого уровня, которые могли бы его заменить.

Сам Ожье, комментируя это заявление, назвал его проявлением неуважения к другим гонщикам, а одной из главных причин своего ухода - замедлившиеся темпы развития машины. В середине ноября руководство "Ситроена" объявило, что команда может уйти из чемпионата в 2022 году из-за несогласия с политикой организаторов по переходу на гибридные двигатели.

Ожидается, что Ожье, который в минувшем сезоне занял третье место в личном зачёте, в следующем году будет выступать за "Тойоту". Она стала по итогам сезона второй в командном зачете, уступив корейской "Хендэ". "Ситроен" же, который неизменно участвовал в чемпионате с 1986 года, стал лишь третьим.

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