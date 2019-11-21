Опасные связи принца Эндрю

Средний сын британского монарха принц Эндрю объявил, что прекратил исполнять публичные обязанности члена королевской семьи, и что его мать дала на этой согласие.

Об этом стало известно поздно вечером в среду, несколько дней спустя после интервью Британской вещательной корпорации, в котором аристократ упомянул о дружбе с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Джеффри Эпштейн Фото Рейтер (архив)

Эпштейн покончил с собой в тюрьме, ожидая процесса по обвинению о вовлечении несовершеннолетних в проституцию.

Принц познакомился с Эпштейном больше 20 лет назад.

В интервью ВВС он назвал их отношения "полезными", а отвечая на вопрос, не сожалеет ли о том, что общался с Эпштейном, Эндрю ответил отрицательно.

Вот как оценила поведение герцога Йоркского во время беседы журналистка Клодия Джозеф: "Это интервью показывает, насколько плохо Эндрю к нему подготовился. На мой взгляд, лучше вообще было не соглашаться на такого рода беседы, если не умеешь публично выражать сожаление о проступках".

Предполагается, что Эпштейн был представлен принцу Джилейн Максвелл, дочерью газетного магната Роберта Максвелла. Максвелл дружила с Эндрю и была в тот момент возлюбленной Эпштейна.

В связи в делом Эпштейна одна из предполагаемых потерпевших, давая показания, упомянула, что финансист принуждал ее, в тот момент 17-летнюю, заниматься сексом с принцем. Суд, однако, отмел эти показания, как к делу не относящиеся.

Букингемский дворец эти обвинения отверг.

Мама и сын (королева и герцог на совместном торжественном мероприятии) Фото Рейтер (архив)

В круге общения Эпштейна были не только аристократы, но и бывшие глав государств, крупные предприниматели и звезды шоу-бизнеса.

В своем нынешнем заявлении принц сообщил, что готов оказать всем органам юстиции любой страны всю необходимую помощь в любых расследованиях, касающихся Эпштейна.